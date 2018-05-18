مواقع التواصل تشتعل بعد وضع حذاء محمد صلاح أمام الملك رمسيس الثاني ببريطانيا (صور)

أثارت صورة منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجدل بين عدد من المهتمين بالآثار والحضارة المصرية، والمتابعين للاعب المصري العالمي محمد صلاح.





الصورة منسوبة للمتحف البريطاني، الذي وضع أمس حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، الحذاء الأخضر الذي حصل عليه "صلاح" كجائزة بالقاعة رقم 4 المؤدية لقاعة الملك رمسيس الثاني.





والزاوية الملتقطة منها الصورة تُظهر الحذاء أمام التمثال مباشرة معروض في "فاترينة" خاصة به.





من جانبه، قال تامر المنشاوي، أحد المهتمين بالعمل الأثري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رمسيس فوق الرأس.. أرفض تمامًا وضع حذاء أمام تمثال الملك المصري بالمتحف البريطاني".





في حين، ذكر محمد ضاحي: "هذه إهانة والأمر ليس له علاقة بمحمد صلاح، ولكن قواعد العرض المتحفي، وقيمة وقامة الملك رمسيس الثاني لا يليق معاها هذا الأمر".





وقالت نهى وجيه: "أنا فخورة بحضارتي المصرية القديمة، حضارة الـ7000 آلاف عام"، وعلقت على وضع حذاء محمد صلاح بقاعة الآثار المصرية القديمة بالمتحف البريطاني: "أنا بحب أبو صلاح جدًا.. بس عيب أوي إن حذاء يتحط وسط آثارنا أهم وأعلى من العالم كله على بعضه.. آثارنا أهم مليون مرة من مليون محمد صلاح".





في حين، كان هناك فريق آخر له وجهة نظر أخرى، وهو أن هذا نوع من الدعاية للمتحف، الذي سيقبل الزوار عليه لمشاهدة حذاء اللاعب المصري أمام الملك المصري، خصيصًا وأن محمد صلاح ملقب في أوروبا بالملك المصري.





وقال مصطفى حليم: "جماهير الليفر هتعمل إقبال رهيب على القاعة دي.. فكرة تسويق رهيبة خالص ومفيهاش أي إهانة، أعتقد إحنا اللي مش بنعرف نسوق لآثارنا".





ورأى محمد عوض، أنه من المستبعد أن الزملاء في المتحف البريطاني تعمدوا إهانة الملك رمسيس الثاني، وإنما الأمر كله هو عمل جذب سياحي للمتحف، وخط سير الزيارة هو الدي فرض وضع القطعة في هذا المكان.





وذكر محمد سليم: "إن ما نراه نحن إهانة في مجتمعات أخرى هو تكريم، وهذا اختلاف ثقافات بين المجتمعات".



