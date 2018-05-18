فرج عامر: بدأت حياتي بمرتب 57 جنيها.. وهكذا جمعت ثروتي



وأضاف "عامر" في لقاء مع برنامج "نجوم القيادة" المذاع على قناة المحور الفضائية، الخميس، أنه فيما بعد سافر للخارج لاستكمال دراسته في دراسة الغذاء المجمد في بريطانيا، واكتسب خبرات كبيرة، مؤكدا أنه اهتم كثيرا بالجانب العملي، ولم يحصل حتى على شهادة الماجستير.



ولفت إلى أنه عاد إلى مصر واشتغل وسيطا بين البائع والمشتري، وأنشأ شركة باسم والدته، ولم يكن لديه رأس مال، وكان يبيع ما يشتريه فقط، ويحصل على نسبة، موضحا أنه كان يسعى لإثبات ذاته، ويحصل على مقابل مادي مقابل مجهوده وليس مرتبا ثابتا.





وأشار إلى أنه فيما بعد دخل في استيراد اللجوم، وفي الثمانينات كان من أكبر مستوردي اللحوم، وبعدها اتجه للصناعة.

قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله، إنه بدأ حياته بعد التخرج من كلية الهندسة وخدم في الجيش بحرب عام 1973، وعمل في شركة تابعة لقناة السويس، وبدأ مرتبه بـ57 جنيها.