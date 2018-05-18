بعد عرض الحلقة الأولى.. "نسر الصعيد" ترند عبر "تويتر" والجمهور يظهر أخطاء العمل

تصدر هاشتاج "نسر الصعيد" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث ضمن الهاشتجات الأكثر شيوعًا على الموقع بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من العمل.





وتباينت آراء المغرودن بين الإشادة بالعمل وتداول جمل منه، وبين انتقاد بعض الأخطاء في المسلسل ومنها تغير ملامح شخصية زين، بين مراحل الطفولة والشباب والشيخوخة، وكذلك كبر سن والدة رمضان بالعمل.



