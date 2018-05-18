انتشال جثة نجار لقي مصرعه غرقا بـ"نيل بني سويف"

انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة نجار لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمدينة بني سويف.



واستقبلت مستشفي بني سويف الجامعي، سعيد فتحي هاشم، 40 عامًا، نجار، مقيم شارع رجائي، مدينة بني سويف جثة هامدة، متوفيًا بإسفكسيا الغرق، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

