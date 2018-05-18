ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انتشال جثة نجار لقي مصرعه غرقا بـ"نيل بني سويف"

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:58 ص
انتشال جثة نجار لقي مصرعه غرقا بـنيل بني سويف
أرشيفية
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة نجار لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمدينة بني سويف.

واستقبلت مستشفي بني سويف الجامعي، سعيد فتحي هاشم، 40 عامًا، نجار، مقيم شارع رجائي، مدينة بني سويف جثة هامدة، متوفيًا بإسفكسيا الغرق، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 3:10:09 AM