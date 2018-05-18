عاجل.. صندوق النقد يعلن نبأ هاما لمصر بشأن قرض الـ12 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن تقديمه لشريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر.





وقال الصندوق، إن الشريحة الجديدة قيمتها 2 مليار دولار، حسب رويترز.





وأضاف الصندوق، في بيان صحفي، أن فريق من خبراء الصندوق أنهوا المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة.

وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

وفي نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

