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عاجل.. صندوق النقد يعلن نبأ هاما لمصر بشأن قرض الـ12 مليار دولار

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:55 ص
عاجل.. صندوق النقد يعلن نبأ هاما لمصر بشأن قرض الـ12 مليار دولار
أرشيفية
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وكالات
 
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن تقديمه لشريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر.

وقال الصندوق، إن الشريحة الجديدة قيمتها 2 مليار دولار، حسب رويترز.

وأضاف الصندوق، في بيان صحفي، أن فريق من خبراء الصندوق أنهوا المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة.

وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

وفي نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي،‏ لتصل إلى نحو ‏44.03‏ مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس، وبزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في 2011.
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