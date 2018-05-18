مشهد حسن حسني وياسر جلال يتصدر السوشيال ميديا (صور)

أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشهد يجمع بين الفنان حسن حسني، وياسر جلال بعد خروجه من السجن ولقاء والده على أنغام أغنية مدحت صالح "ابن أبويا".

ونال النجمين تعليقات مشيدة بأدائهما في هذا المشهد وخاصة عند اهتمام ياسر جلال بوالده، وأشاد الجميع أيضا بأداء النجم حسن حسني.

المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".





ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.