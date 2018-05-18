حصاد البريميرليج.. كشف حساب كونتي مع تشيلسي

ودع تشيلسي بطولة الدوري هذا الموسم بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قدم البلوز بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي مستوى سيئاً للغاية، فبعد أن تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، صعد للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب كونتي مع تشيلسي هذا الموسم

* الدوري الإنجليزي:

احتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 70 نقطة. خاض البلوز 38 مباراة طوال الموسم، فازوا في 21 مباراة وتعادلوا في 7 مباريات وخسروا 10 مباريات. سجل البلوز 62 هدفا هذا الموسم ومني مرماهم ب 38 هدفا.

* دوري أبطال أوروبا:

احتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة. خاض 6 مباريات في دور المجموعات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة. سجل البلوز 16 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 8 أهداف في هذا الدور. وفي دور الستة عشر، واجه تشيلسي برشلونة الإسباني وتعادل معه بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب؛ وفي مباراة العودة، خسر منه بثلاثية نظيفة وودع البطولة.