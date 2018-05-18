محافظ بني سويف يتفقد مستشفى ناصر عقب تحويلها من مركزي إلى عام (صور)

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مساء أمس، مستشفى ناصر شمال المحافظة، عقب صدر قرار وزارة الصحة بتحويلها من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام.



رافق المحافظ خلال جولته التفقدية النائبان هشام مجدي وعبدالحكيم مسعود، عضوا مجلس النواب واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والمحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ناصر وعددًا من التنقيذيين.



وأكدت المحافظة، فى بيان لها، أن زيارة المحافظ تأتى للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى من حيث البنية الأساسية، ودراسة احتياجات ومتطلبات دعم الخدمة الصحية بها، زيادة طافتها الاستيعابية من حيث الأسرة وغرفة العمليات والعناية المركزة، لتكون جاهزة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية.



وتابع المحافظ أعمال التهيئة والاصلاح الانشائي بمبنى المستشفى ضمن أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها لتجهيز المبنى لمكونات الخدمة الصحية التي تتوافر بالمستشفيات العامة، مشددًا على ضرورة تحديد المتطلبات وطرح البدائل وفق رؤية تحقق أكبر إستفادة من القرار لخدمة جمهور المواطنين.



كما تابع المحافظ سير العمل بالمستشفى متفقدًا عددًا أقسام "الاستقبال والأشعة المقطعية والمعمل والحضانات والغسيل الكلوى" للاطمئنان على سير العمل، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض، والتقى عددًا من المرضى الذين تصادف وجودهم وأستمع لمطالبهم، وكلف مدير المستشفى ووكيل وزراة الصحة بتسهيل تقديم الخدمة الطبية وبحسن التعامل مع المرضى.



وأمر المحافظ رئيس المدينة، برفع كل الاشغالات التي توجد بمحيط المستشفى للتيسير على المرضي المترددين عليها، مشددا على استمرار المتابعة لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع المؤدية للمستشفى.



وكان المحافظ قد أدى صلاة العشاء والقيام، بالمسجد الكبير بناصر وسط جموع من الأهالي من المركز والمدينة، وفي حضور قيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية، حيث ألتقى المحافظ عددًا من المواطنين وأستمع لمطالبهم وإحيتاجاتهم فيما يتعلق بالمرافق والخدمات، مكلفًا السكرتير العام والإدارات المختصة بالديوان العام بدراسة هذه الطلبات مع التنفيذيين المعنين من المديريات والوحدات المحلية وسرعة حلها في حدود المتاح من الإمكانيات وفي إطار الإلتزام بالقانون.

