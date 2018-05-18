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رضا عبد العال يفجر مفاجأة عن حلقته مع رامز جلال

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:11 ص
رضا عبد العال يفجر مفاجأة عن حلقته مع رامز جلال
برنامج رامز تحت الصفر
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أحمد عصام
 

 

أكد رضا عبد العال لاعب نادي الزمالك والأهلي السابق، أنه كان يعلم بوجود مقلب في ذلك البرنامج، مؤكدا أنه كان سيموت بسبب رامز جلال.

 

وقال عبد العال خلال تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" الذي يذاع عبر فضائية Ltc: "كنت أعلم أن هذا الشخص ليس هيكتور كوبر، وظننت أن هذا هو المقلب في الجماهير الذي تشاهد البرنامج".

 

وتابع: "كنت سأموت بسبب مرضي بالسكر، وعندما رأيت النمر لم أكن قادرا على التنفس جيدًا، وتعرضت للإغماء في وسط البرنامج".

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