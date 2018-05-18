مفاجأة.. صناع "لدينا أقوال أخرى" يستبدلون "شبعنا من التمثيل" لفضل شاكر بموسيقى عمرو مصطفى





استبدل صناع مسلسل "لدينا أقوال أخرى" تتر العمل الذي قدمه المطرب اللبناني فضل شاكر "شبعنا من التمثيل"، بموسيقى وضعها الملحن عمرو مصطفى، وذلك بعد الجدل الذي تبع إذاعة التتر بصوت فضل شاكر نتيجة مواجهته القضاء اللبناني.





وكانت بعض الترجيحات تشير إلى استبدال فضل بالفنان الشاب محمد الشرنوبي، الذي يشارك في العمل ضيف شرف، أو أحد نجوم الغناء في العالم العربي.



