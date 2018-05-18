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"الجندي": لا يجوز استخدام آية "من شاء فليؤمن" في الدلالة على سماحة الدين

الجمعة 18/مايو/2018 - 03:00 ص
الجندي: لا يجوز استخدام آية من شاء فليؤمن في الدلالة على سماحة الدين
الشيخ خالد الجندي
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز استخدام الآية القرآنية التي تقول "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، في ربطها بسماحة الإسلام، موضحا أن هذه الآية هي سخرية من الكفر وليس دعوة له.

وأوضح "الجندي" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن ربط هذه الآية بسماحة الإسلام هو "خطأ شنيع جدا يسخدمه بعض الناس"، ووصفه بأنه "خطأ فهم قاتل"، مضيفا: "تصور الناس خدوها اللي عايز يكفر أهلا وسهلا"، لافتا إلى أن ربطها بسماحة الدين سيكون معناها أن الله يدعو الناس للكفر.

وأكد أن سماحة الإسلام يدلل عليها بـ"لكم دينكم ولي دين"، و"لا إكراه في الدين".
المزيد عن: داعية إسلامي خالد الجندي الدين آية
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