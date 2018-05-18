أمينة خليل تقتل زوجها فى "ليالي أوجيني"













فوجئت "كريمان" والتى تجسد شخصيتها الفنانة "أمينة خليل" في مسلسل "ليالي أوجيني" بموت زوجها "إسماعيل" خالد كمال، بعدما قامت بضربه بقطعه حديدية على رأسه محاوله الدفاع عن نفسها لاعتدائه عليها بالضرب.بدأت أحداث الحلقة بقول "إسماعيل" لزوجته بأنها لن ترى ابنتها "ليلى" مرة أخرى، بعدما جعلها تسافر مع عمتها إلى باريس، وذلك تأديبا لزوجته "كريمان" بعدما وجدها تكرس حبها إلى ابنتهما ولا تهتم به، وهذا القرار صدم "كريمان" التى ظلت تترجاه كى يعيد ابنتها اليها مرة أخرى ولن تغضبه مرة أخرى، إلا أنه قام بضربها.يذكر أن مسلسل "ليالي أوجينى" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.