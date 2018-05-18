مي عز الدين تتعرض لحادث في أولى حلقات "رسايل"

تعرضت الفنانة مي عز الدين، والتي تجسد شخصية هالة بديع، لحادث سيارة ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "رسايل".

وجاء ضمن الحلقة أيضا أنها متزوجة من خالد سليم أو طارق الخبير الجيولوجي ولديهم ابن يتنبأ بحدوث حادث لوالدته عن طريق أشكال الصلصال.





كما تنبأت هالة بوفاة والدة إحدى صديقاتها في العمل وشاهدت في الحلم كل تفاصيل شقتها بدون أن تراها حيث تفاجأت بذلك يوم العزاء.





"رسايل" بطولة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورامز أمير، عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد خليل، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هشام إسماعيل، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.



