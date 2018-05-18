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للمرة الثانية.. حازم إيهاب زوج ابنة يسرا !

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:24 ص
للمرة الثانية.. حازم إيهاب زوج ابنة يسرا !
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يارا أحمد
 

جسد العام الماضي الفنان الشاب حازم إيهاب، دور زوج ابنة النجمة يسرا، خلال أحداث مسلسل "الحساب يجمع" ليظهر هذا العام أيضا زوج ابنة النجمة يسرا، خلال أحداث مسلسل "لدي أقوال اخري".


مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر، ويشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجى أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين الشباب.



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