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ماجدة خير الله تنتقد كثرة الرصاص في مسلسلات رمضان: "تكفي لاندلاع حرب عالمية ثالثة"

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:19 ص
ماجدة خير الله تنتقد كثرة الرصاص في مسلسلات رمضان: تكفي لاندلاع حرب عالمية ثالثة
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شيماء عطية
 

سخرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، من كثرة استخدام الرصاص في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان.


وكتبت "ماجدة" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كمية المدافع والرشاشات والمسدسات والرصاص اللي تم استخدامه في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان يكفي لإندلاع حرب عالمية تالتة".

ماجدة خير الله تنتقد كثرة الرصاص في مسلسلات رمضان: "تكفي لاندلاع حرب عالمية ثالثة"
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