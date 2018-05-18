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محافظ سوهاج يحيل 26 موظفا بالمراغة للتحقيق

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:14 ص
محافظ سوهاج يحيل 26 موظفا بالمراغة للتحقيق
الدكتور أيمن عبدالمنعم
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أبورية حسين
 
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أنه تم إحالة 26 موظفا من العاملين بالوحدة الصحية بنطاق مجلس مدينة المراغة للتحقيق بالشئون القانونية بالمجلس، وذلك بسبب تغيبهم عن العمل.

يذكر أن شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة المراغة، مر على الوحدات الصحية والخدمية بنطاق المجلس، وبدأ جولته بوحدتى صحة والشورانية بنجع الكبير ونجع الرماضنة، وتم حصر 12 حالة غياب من العاملين بوحدة صحة بالنجع الكبير ونجع الرماضنه و3 حالات غياب بوحدة صحة نجع والأبعادية ببنى هلال وحالتى غياب فى وحدة صحة بنى هلال 7 حالات غياب وترك عمل من العاملين مركز شباب بنى هلال وحالتى غياب من العاملين بوحدة صحة السمارنة وحالتى غياب من العاملين بوحدة صحة عرابة أبوعزيز التابع لوحدة قروى الغريزات وتم تحويل جميع الحالات للشئون القانونية.

وفى ذات السياق شدد رئيس المركز على عدم التهاون فى العمل خلال شهر رمضان المعظم والمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل وعدم التكاسل لأداء أعمال وخدمات المواطنين.
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