محمد هنيدي بعد نجاح الحلقة الأولى من "أرض النفاق": "الحلقات الجاية كلها نار"
الجمعة 18/مايو/2018 - 01:11 ص
شيماء عطية
أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أرض النفاق" بعد عرضه على فضائية sbc السعودية، واعدًا إياهم بحلقات أقوى.
وغرد "هنيدي" عبر "تويتر"، "مبسوط من أرائكم في أرض النفاق.. وأوعدكم الحلقات الجاية كلها نار الحلقة هتلاقوها على شاهد".
مسلسل "أرض النفاق" يشارك فى بطولته كل من محمد هنيدي، هنا شيحا، سامي مغاوري، محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وهو إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل وسامح عبدالعزيز.
المزيد عن: هنيدي نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا محمد هنيدي فن سينما دراما الفجر الفني ارض النفاق اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن