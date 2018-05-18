محمد هنيدي بعد نجاح الحلقة الأولى من "أرض النفاق": "الحلقات الجاية كلها نار"

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أرض النفاق" بعد عرضه على فضائية sbc السعودية، واعدًا إياهم بحلقات أقوى.





‏وغرد "هنيدي" عبر "تويتر"، "مبسوط من أرائكم في أرض النفاق.. وأوعدكم الحلقات الجاية كلها نار الحلقة هتلاقوها على شاهد".



