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الزمالك يعرض نانا بوكو للبيع

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:05 ص
الزمالك يعرض نانا بوكو للبيع
نانا بوكو
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الفجر الرياضي
 

يرغب مسؤولو الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في بيع نانا بوكو مهاجم الفريق بعدما استقروا على التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وطلبت إدارة الزمالك من الوكلاء البحث عن عروض للاعب خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من بيعه ماديا.

 

ويتبقى أمام مسؤولي القلعة البيضاء إما إعارته أو بيعه، ذلك بعدما فشل في إثبات نفسه مع الفريق.

 


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