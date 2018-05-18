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الكشف عن موعد السوبر الإسباني

الجمعة 18/مايو/2018 - 12:56 ص
الكشف عن موعد السوبر الإسباني
برشلونة وإشبيلية
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متابعات
 

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة السوبر المحلي بين إشبيلية وبرشلونة، والمقرر إقامته خلال شهر أغسطس المقبل بين بطل الدوري ووصيف الكأس.

 

وكان برشلونة نجح في حسم لقب الدوري والكأس، ولكنه سيواجه إشبيلية كونه وصيف بطولة الكأس في النسخة الأخيرة.

 

وكشفت صحيفة سبورت، أن مواجهتي السوبر بين برشلونة وإشبيلية ستقام يومي 5 و12 أغسطس، على أن تكون مباراة الذهاب في ملعب إشبيلية سانشيز بيزخوان فيما ستكون العودة الكامب نو.

 

وتنطلق بطولة الدوري للموسم الجديد يومي 18 و19 من نفس الشهر بعد عقد لقاء السوبر الإسباني بين الفريقين.

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