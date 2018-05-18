بعد عرض الحلقة الأولى من "اختفاء".. الجمهور يظهر خطأين بالعمل





تفاعل رواد السويشال ميديا مع هاشتاج "اختفاء" عبر موقع التغريدات "تويتر" وذلك فور عرض الحلقة الاولى من المسلسل عبر مجموعة قنوات dmc وفضائية sbc السعودية.





مسلسل "اختفاء" من اخراج أحمد مدحت، وتأليف أيمن مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب، وبطولة نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، وبسمة.





‏وأشاد المغردون بأداء نيللي كريم في المسلسل، وأثنوا على إتقانها اللغة الروسية والتي تحدثت بها في العديد من مشاهد الحلقة، كما لفت أجواء الإثارة الغموض جمهور العمل وشبهوه بمسلسل "الصياد".





ورغم الثناء على العمل، انتقد الجمهور خطئين وقع فيهما صناع العمل، وأثبتوا من خلاله استخفافهم بعقول المشاهدين.





وظهر الخطأ الاول في عدم تعرف نيللي كريم وتلعب شخصية "فريدة"على شخصية هشام سليم في المسلسل وهو الكاتب "شريف" رغم انها كانت تقرأ روايته التي تحمل صورته.





أما الخطأ الثاني، فتمثل في الدراما المبالغ فيها حين علمت نيللي كريم، أن زوجها لايزال على قيد الحياة، والذي جعلها تذهب إلى بيتها مسرعة للتحقق من الخبر عن طريق الحاسوب، رغم أنها كانت في مكتبة بها أجهزة كومبيوتر، كما كانت تحمل أيفون يمكنها من خلاله التحري عن دقة المعلومة التي وصلتها.





"تقطع الشوارع وعامله أكشن عشان توصل البيت تفتح الكمبيوتر تشوف الخبر بتاع شريف طيب و الآيفون اللي بيدك لازمته ايه".



