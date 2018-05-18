شاهد.. الفنانة "بدرية أحمد" بعد ارتدائها الحجاب تطالب جمهورها بحذف صورها (فيديو)









قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الفنانة الإمارتية بدرية أحمد طالبت بحذف كل الصور والمشاهد غير اللائقة لها لأنها ارتدت الحجاب، وكتبت تدونية على تويتر قائلة:" أرجو من الجميع حذف صوري غير اللائقة، وبعتذر للمجتمع الخليجي والعربي عن هذه الصور".وعرض "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، فيديو للفنانة بجرية أحمد، وهي تطلب بحذف الصور، قائلة:" أتمنى من الحسابات التي تتداول صوري بملابس غير لائقة مسح صوري ولكم جزيل الشكر".