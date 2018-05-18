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رسميا.. مهاجم الزمالك ينتقل للفيحاء السعودي (صورة)

الجمعة 18/مايو/2018 - 12:50 ص
رسميا.. مهاجم الزمالك ينتقل للفيحاء السعودي (صورة)
خالد قمر
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محمد الصو
 

أعلن نادي الفيحاء السعودي، عن التعاقد رسميًا مع خالد قمر مهاحم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى الانتاج الحربي، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

 

وكان خالد قمر سافر إلى السعودية عقب إعلان استبعاده من قائمة منتخب مصر ليؤدي مناسك العمرة، وقضاء أجازته الموسمية.

 

ووقع قمر منذ قليل، على عقوده انتقاله لنادي الفيحاء السعودي، لمدة عام على سبيل الإعارة في حضور سعود شلهوب رئيس النادي.

 

رسميا.. مهاجم الزمالك ينتقل للفيحاء السعودي (صورة)
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