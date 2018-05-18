الصدفة تلعب دورا في عيد ميلاد عادل إمام.. تعرف على علاقة الصدفة بـ"عوالم خفية" !





حدث خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "عوالم خفية" احتفال الشخصية التي يؤديها الزعيم عادل إمام، خلال أحداث المسلسل بعد ميلادها، والمثير للدهشة أن هذا الاحتفال يصادف في توقيته عيد ميلاد الزعيم، في الواقع حيث أتم ٧٨عامًا.





وتدور أحداث المسلسل بشكل أساسى حول عائلة عادل إمام المكونة من أبنائه بشرى وطارق صبري وحفيديه خالد أنور وسارة نور، حيث يرتبط الزعيم بهم بشكل كبير ويحرص على الجلوس معهما طوال الوقت ويلبى كل طلباتهما، اضافة إلى أحمد وفيق الذى يجسد دور زوج بشرى فى الأحداث، ومع بداية الحلقة العاشرة يحصل الزعيم على مستندات تكشف تفاصيل قضية كبيرة، خلال السنوات الـ 10 الماضية بصفته صحفى روائى كبير مشهور.



