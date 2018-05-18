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الصدفة تلعب دورا في عيد ميلاد عادل إمام.. تعرف على علاقة الصدفة بـ"عوالم خفية" !

الجمعة 18/مايو/2018 - 12:57 ص
الصدفة تلعب دورا في عيد ميلاد عادل إمام.. تعرف على علاقة الصدفة بـعوالم خفية !
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يارا أحمد
 


حدث خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "عوالم خفية" احتفال الشخصية التي يؤديها الزعيم عادل إمام، خلال أحداث المسلسل بعد ميلادها، والمثير للدهشة أن هذا الاحتفال يصادف في توقيته عيد ميلاد الزعيم، في الواقع حيث أتم ٧٨عامًا.


وتدور أحداث المسلسل بشكل أساسى حول عائلة عادل إمام المكونة من أبنائه بشرى وطارق صبري وحفيديه خالد أنور وسارة نور، حيث يرتبط الزعيم بهم بشكل كبير ويحرص على الجلوس معهما طوال الوقت ويلبى كل طلباتهما، اضافة إلى أحمد وفيق الذى يجسد دور زوج بشرى فى الأحداث، ومع بداية الحلقة العاشرة يحصل الزعيم على مستندات تكشف تفاصيل قضية كبيرة، خلال السنوات الـ 10 الماضية بصفته صحفى روائى كبير مشهور.


مسلسل "عوالم خفية" إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.

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