مصر X يوم.. خطة عمل لمترو الأنفاق وخط ساخن لتلقي شكاوى السلع التموينية

شهدت الـ 24 ساعة الماضية، تناول عددًا من القضايا عبر القنوات الفضائية ببرامج التوك شو، جاء أبرزها الشئون الدينية في رمضان، وتشغيل خط ساخن لشكاوى المواطنين حول السلع التموينية، والاستعدادات النهائية للثانوية العامة، بالإضافة لخطة عمل مترو الانفاق برمضان.

ألفاظ شرعية الخلط فيها يؤدي لاستباحة الدماء

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن كتابه مقومات الإسلام، يتناول مباحث العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق، ويهدف لتقديم الإسلام في أصوله ومقوماته التى أن اكتفيا بها لا يضر من يريد التعرف على الإسلام بعده ما يفوته من معلومات.

وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب"، على فضائية "سي بي سي"، الخميس، أن الكتاب يتحدث عن الإسلام كدين وليس كمصطلح في مقابل للإيمان، مشددًا على أن الدين الإسلامي يقوم على الإيمان والإسلام، ولا يتحقق إذا وجد الإسلام بدون الإيمان والعكس.

وأوضح، أن هناك بعض المسلمين غير مؤمنين وهما المنافقين، فهم مسلمين بمعنى أنه تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، لكن ينتفي عنه صفة الإسلام، مشددًا على أن هناك ألفاظ شرعية هامة جدًا، مجرد الخلط فيها يؤدي لاستباحة الدماء، فبعض المسلمين الفاسقين يسموا كفار ويجر عليهم أحكام الكفر.

خط ساخن لتلقي شكاوى السلع التموينية

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن غرفة عمليات الوزارة هي جزء من منظومة مرتبطة بمتابعة السوق، وجزء من مجموعات عمل مركزية تم توزيعهم على مختلف محافظات الجمهورية وعلى القاهرة الكبرى، فيما يتعلق بالتفتيش على جودة المنتجات ومواصفات الأغذية ومدة الصلاحية بالتعاون مع مفتش الصحة.

وأضاف "سويد"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "اكسترا نيوز"، الخميس، أن الغرفة تتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بغياب السلع في منطقة معينة، وبناءً عليه يتم توجيه الشكوى للجهة المختصة والتحرك بناءً على هذه الشكوى.

وناشد، المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19805، أو الخط الأرضي 2794665 لتقديم أي شكوى، منوهًا إلى أن غرفة العمليات تعمل يوميًا من 8 صباحًا وحتى 11 مساءًا للمتابعة بشكل لحظي، إلى جانب غرف عمليات للوزارة بجميع المحافظات، فضلًا عن وجود مركز شكاوى تابع لمركز الوزراء يستقبل الشكاوي على مستوى الجمهورية ويوجه الشكوى للوزارة المختصة.

ووجه، رسالة للمواطنين قال خلالها: "لا داعي لتخزين السلع الأساسية، وعدم الاطمئنان من أن السلع غير كافية، والتموين يتم صرفه حتى نهاية الشهر، ويمكن صرف السلع من أي بقالة تموينية".

معدل النمو الاقتصادي يصل لـ 5.4%

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة استعرضت مؤشرات الاداء الاقتصادي للربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 2018.

وأضافت في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.4%.

استعدادات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم الانتهاء من توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة وتحميلها على موقع الوزارة الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار خطابات الندب للمعلمين 23 من الشهر الجاري، مع ترك ثلاثة أيام للاعتذار وفقًا لقواعد معينة.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أنه تم تحميل 3 نماذج للامتحان على موقع الوزارة وفقًا للمنهج الحالي، مناشدًا الطلاب بحل هذه النماذج.

وتابع أن امتحانات الثانوية العامة تسير وفقًا للمخطط لها ومثلما تمت امتحانات العام الماضي تمامًا، مشددًا على أن هناك لجنة فنية مشكلة لوضع الامتحان مكونة من أستاذ جامعة، وأستاذ قياس وتقويم، مسئولة عن الامتحان، ولا يعلم أحد أي شيء عن الامتحان سوى هذه اللجنة ومن يقوموا بالطباعة.

مترو الأنفاق ورمضان

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن مواعيد العمل الرسمية زاد عليها ساعة عن التشغيل العادي بحيث تكون بداية التشغيل الساعة 5 ونصف فجرا وتنتهي الثانية صباحا.

وأضاف في لقاء خاص على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن عدد الرحلات للقطارات بالخط الأول 522 رحلة والثاني 664 رحلة والثالث 430 رحلة، متابعا أنه تم تجهيز قطارات إضافية للدفع بها في أوقات الزحام بالإضافة إلى فرق الصيانة الجاهزة لمواجهة أي عطل طارئ.

رغيف العيش خلال رمضان

أكد عطية حماد، نائب رئيس شعبة المخابز، أنه لا يوجد عجز في رغيف العيش خلال شهر رمضان الكريم أو غيره، متابعا أنه يتم تعديل المواعيد الخاصة بعمل المخابز لتتواكب مع مواعيد الشهر المبارك.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، الخميس، أن العمل يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء، مشيرا إلى وجود فقط بعض العقبات التي تعكر صفو العمل خلال الأيام الأخيرة الماضية ومنها مطالبة الجهاز المركزي للحاسبات أصحاب المخابز بمبالغ تتعدى 800 مليون جنيه غرامات وهذا الجهاز غير منوط به أي حسابات تخص هذه المنظومة بما يتطلب تدخل الدولة لحل هذه الأزمة.