"برلماني" عن زيادة أسعار المترو: الرئيس "السيسي" يستخدم الحلول الجذرية وليس المسكنات (فيديو)
الجمعة 18/مايو/2018 - 01:09 ص
أمنية فوزي
علق النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "الرئيس السيسي يستخدم الحلول الجذرية وليس المسكنات".
وأوضح خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن الأنظمة السابقة كانت تستخدم المسكنات للبقاء في الحكم لفترة أطول.
وتابع: "نحن مع تطوير مترو الأنفاق، ولكن كان يجب على الحكومة أن تقوم بزيادة تدريجية".
وأوضح خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن الأنظمة السابقة كانت تستخدم المسكنات للبقاء في الحكم لفترة أطول.
وتابع: "نحن مع تطوير مترو الأنفاق، ولكن كان يجب على الحكومة أن تقوم بزيادة تدريجية".
المزيد عن: مترو الانفاق سعر تذكرة المترو تذكرة مترو الانفاق تذكرة المترو المترو الرئيس السيسي اسعار تذكرة المترو اخبار مصر اليوم اخبار مصر