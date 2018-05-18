"برلماني" عن زيادة أسعار المترو: الرئيس "السيسي" يستخدم الحلول الجذرية وليس المسكنات (فيديو)









علق النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "الرئيس السيسي يستخدم الحلول الجذرية وليس المسكنات".وأوضح خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن الأنظمة السابقة كانت تستخدم المسكنات للبقاء في الحكم لفترة أطول.وتابع: "نحن مع تطوير مترو الأنفاق، ولكن كان يجب على الحكومة أن تقوم بزيادة تدريجية".