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"برلماني" عن زيادة أسعار المترو: الرئيس "السيسي" يستخدم الحلول الجذرية وليس المسكنات (فيديو)

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:09 ص
برلماني عن زيادة أسعار المترو: الرئيس السيسي يستخدم الحلول الجذرية وليس المسكنات (فيديو)
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
علق النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "الرئيس السيسي يستخدم الحلول الجذرية وليس المسكنات".

وأوضح خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن الأنظمة السابقة كانت تستخدم المسكنات للبقاء في الحكم لفترة أطول.

وتابع: "نحن مع تطوير مترو الأنفاق، ولكن كان يجب على الحكومة أن تقوم بزيادة تدريجية".


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