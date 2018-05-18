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رامز جلال متهم بسرقة تتر برنامجه من هذا الفيلم الهندي (فيديو)

الجمعة 18/مايو/2018 - 12:46 ص
رامز جلال متهم بسرقة تتر برنامجه من هذا الفيلم الهندي (فيديو)
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شيماء احمد
 

لاحظ رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التشابه الكبير بين تتر برنامج "رامز تحت الصفر" وأغنية "بابا موريا" من الفيلم الهندي "ABCD any body can dance".


واتهم الجمهور المتابع للسينما الهندية رامز، بسرقة جزء من لحن الأغنية الشهيرة بل وطريقة أداء هذه الجزئية أيضا، وأكدوا أنهم لاحظوا هذا التشابه بمجرد عرض البرنامج ونشروا مقطع التشابه بين الأغنية الأصلية وتتر البرنامج.


الجدير بالذكر أن الفيلم من إنتاج عام 2013 ومن بطولة برابو ديفا وهو فيلم مليء بالاستعراضات الراقصة وخاصة أغنية بابا موريا، التي حققت نجاحًا واسعًا وتدور حول عبادة أحد الآلهة الهندوسية.


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