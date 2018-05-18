"الإبراشي" يفتح النار على محمد رمضان بسبب المشهد المحذوف من "نسر الصعيد"

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان محمد رمضان بسبب لفظ خارج في مسلسل نسر الصعيد، قائلًا: "في مشهد محذوف في مسلسل محمد رمضان عشان عبارة فجة جدًا، لكن محمد رمضان صمم على وضع هذا المشهد على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"،المذاع على فضائية "دريم"، أن ما قام به رمضان يعتبر تصميم منه على وصول الإسفاف للناس، معقبًا: "كان المفروض يقول كويس إن مشهد اتحذف، عشان يحموني من هجوم الناس".

