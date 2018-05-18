عاجل.. أول رد فعل من "بريزنتيشن" على تقليد رامز جلال لشخصية هيكتور كوبر

علق عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكرة، على تقمص رامز جلال، لشخصية الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال برنامجه الرمضاني "رامز في روسيا".

وقال وهبي في تصريحات مع الإعلامي ماركو مراد عبر برنامجه "كلام في الجون"، "نحن تابعين لاتحاد الكرة وإذا رأينا أنه اتخذ موقفًا ضده سنتخذ معه الموقف.. فالأمر منوط باتحاد الكرة في الأساس".

وأكد وهبي أن اتحاد الكرة من حقه فقط اتخاذ القرار في الأمر وبالتبعية بعده يأتي موقف بريزنتيشن.

وشدد وهبي على أن رأيه الشخصي بأن البرنامج سيتخذ الأمر بأنه على سبيل الفكاهة فقط.