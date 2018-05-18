أبرز أخبار التوك شو الخميس 17/5/2018: اغتصاب منى عراقي وانخفاض نسبة البطالة
الجمعة 18/مايو/2018 - 04:22 ص
أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
مصطفى بكري عن توجيه "السيسي" الشكر لموسى مصطفى: "لفتة إنسانية مش غريبة عليه"
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شكر "السيسي" للمرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى كانت لفتة إنسانية معقبًا: "وده مش غريب على الرئيس لإدراكة ما قام به موسى مصطفى موسى".
داعية إسلامي: الصيام هو سياحة الأمة
قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، إن نعم الله على المسلمين كبيرة جدًا خاصة في شهر رمضان، لافتًا إلى أن الصيام هو سياحة الأمة، وهذا واضح في قوله تعالى:" التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ"، لافتًا إلى أن معنى السائحون هو الصائمون كما روي عن السيدة عائشة.
منى عراقي تكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب
علقت الإعلامية منى عراقي، على تصريحها الخاص بتعرضها للاغتصاب، قائلة: "أنا بوثق حياتي زي ما بوثق شغلي بالظبط"، موضحة أن الاغتصاب ليس جنسيًا فقط؛ بل هناك اغتصاب للأراضي والمفاهيم وغيرها.
وزيرة التخطيط: انخفاض نسبة البطالة إلى 10.6% (فيديو)
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدل النمو أثر في معدلات التشغيل، وزيادة فرص العمل، وانخفضت نسبة البطالة إلى 10.6%.
مصطفى بكري عن توجيه "السيسي" الشكر لموسى مصطفى: "لفتة إنسانية مش غريبة عليه"
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شكر "السيسي" للمرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى كانت لفتة إنسانية معقبًا: "وده مش غريب على الرئيس لإدراكة ما قام به موسى مصطفى موسى".
داعية إسلامي: الصيام هو سياحة الأمة
قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، إن نعم الله على المسلمين كبيرة جدًا خاصة في شهر رمضان، لافتًا إلى أن الصيام هو سياحة الأمة، وهذا واضح في قوله تعالى:" التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ"، لافتًا إلى أن معنى السائحون هو الصائمون كما روي عن السيدة عائشة.
منى عراقي تكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب
علقت الإعلامية منى عراقي، على تصريحها الخاص بتعرضها للاغتصاب، قائلة: "أنا بوثق حياتي زي ما بوثق شغلي بالظبط"، موضحة أن الاغتصاب ليس جنسيًا فقط؛ بل هناك اغتصاب للأراضي والمفاهيم وغيرها.
وزيرة التخطيط: انخفاض نسبة البطالة إلى 10.6% (فيديو)
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدل النمو أثر في معدلات التشغيل، وزيادة فرص العمل، وانخفضت نسبة البطالة إلى 10.6%.
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