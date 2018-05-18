أول خطأ إخراجي في مسلسل "نسر الصعيد" لمحمد رمضان (صورة)

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، بظهوره بشخصية "صالح القناوي" كبير بلدته بالصعيد، والذي يواجه "هتلر" الذي يجسده الفنان سيد رجب، ومن ناحية أخرى يظهر الصغير "زين القناوي" وهو يقوم بقتل ثعبان وسط ذهول أصدقائه.





ووقع المخرج ياسر سامي، في خطأ إخراجي خاص بمظهر شخصية "صالح القناوي"، وهو ظهوره بقصة شعر "كابوريا" لا تتناسب مع طبيعته الصعيدية الجافة، وتم التنويه عن اسم مسئول مؤثرات مكياج شخصية "صالح القناوي" طارق مصطفى على تتر العمل.



