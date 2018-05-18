عاجل.. تشيلسي وبايرن ميونخ يوجهان ضربة قوية للريال بسبب صلاح

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن ريال مدريد الإسباني لن يدفع الـ 175 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) لليفربول من أجل ضم محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن نادي تشيلسي على استعداد لدفع 175 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح، ويلقى منافسة شرسة من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وفريق بايرن ميونيخ الفائز بالدوري الألماني.

وسجل صلاح 44 هدفًا في 51 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول وتم اختياره كأفضل لاعب في البريميرليج.

ويحاول ريال مدريد إقناع ليفربول باتمام صفقة صلاح بمقابل مادي وتبادل لاعبين مثل جاريث بيل وماركو آسينسيو ولوكاس فاسكيز.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2022، وقال في وقت سابق من هذا الشهر أنه ليس لديه نية لمغادرة فريقه: "أنا سعيد للغاية هنا، وكل شيء على ما يرام".