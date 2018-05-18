متحدث المترو: وزير النقل وجه برفع المعاناة عن الركاب
الجمعة 18/مايو/2018 - 12:23 ص
أمنية فوزي
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن وزير النقل وجه برفع المعاناة عن الأهالي ركاب مترو الأنفاق.
وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أنه تم عمل بروتوكول لحصول الركاب على التذاكر والاشتراكات في 10 سنترالات تابعين للمصرية للاتصالات؛ شبرا مصر، والألفي، وباب اللوق، والدقي، والجيزة، والأوبرا، وعين شمس، والمنيل، والعباسية، والمعادي.
وأشار إلى أنه سيتم إضافة مكاتب أخرى لبيع لتذاكر، وأنه يوجد منافذ بيع للتذاكر في الجامعات، وأنه تم الاتفاق على بيع التذاكر في مكتب البريد، وسيتم بيعها في جميع فروع "فوري" في مكاتب القاهرة؛ لرفع المعاناة عن الركاب، متابعًا: "قررنا تخفيض الاشتراكات الجامعية من 3 إلى 5%".