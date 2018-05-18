متحدث المترو: وزير النقل وجه برفع المعاناة عن الركاب

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن وزير النقل وجه برفع المعاناة عن الأهالي ركاب مترو الأنفاق.





وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أنه تم عمل بروتوكول لحصول الركاب على التذاكر والاشتراكات في 10 سنترالات تابعين للمصرية للاتصالات؛ شبرا مصر، والألفي، وباب اللوق، والدقي، والجيزة، والأوبرا، وعين شمس، والمنيل، والعباسية، والمعادي.



