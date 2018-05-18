أجويرو: سيبقى ميسي في برشلونة وسأبقى في مانشستر سيتي

عاد سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي للملاعب من جديد، بعد الإصابة التي عانى منها في الركبة اليسرى، وحسم اللاعب الأرجنتيني مصيره ومستقبله خلال الفترة المقبلة، حيثُ تحدث البعض عن انتقاله للعب بجوار ميسي في برشلونة.

وتحدث أجويرو خلال تصريحاته لشبكة "تي سي سبورت" عن إمكانية اللعب بجوار صديقه ليونيل ميسي في برشلونة.

وقال المهاجم الأرجنتيني: "بصدق، ميسي سيظل يلعب في برشلونة بينما سأبقى في مانشستر سيتي".

وتمنى أجويرو أن يكون في حالة بدنية جيدة للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018، رغم تعرضه للإصابة في ركبته وأجرى على إثرها عملية جراحية.