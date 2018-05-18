أول يوم مسلسلات رمضانية.. إغماء يحيي الفخراني في "بالحجم العائلي" ومصطفى شعبان يجذب المشاهدين لـ"أيوب"

تتصدر المسلسلات الرمضانية على رأس اهتمامات المشاهدين خلال الشهر الكريم،ويختلف الجمهور في اهتمامهم بالمسلسلات فكلًا يقع اختياره تبعًا لما يعشق من النجوم.

وبالتزامن مع اليوم الأول من شهر رمضان، تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء في أولى حلقات المسلسلات الرمضانية.

يحيي الفخراني يتعرض للإغماء

تعرض الفنان يحيى الفخراني (السفير نادر تركي) لحالة إغماء، بعدما تلقى اتصالًا من ميرفت أمين (زوجته)، تخبره أنها السبب الرئيسي في منع أبنائه من السفر إليه، وزيارته في فندقه الخاص بمرسى علم، حيث يعيش.

ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية نادر تركي، السفير السابق في الخارجية، الذي قرر أن يترك عمله سعيًا وراء شغفه بالطبخ، ونجح في التميز في تقديم أكلات جعلت من فندقه الخاص في مرسى علم، أشهر الفنادق في المنطقة، ويحاول نادر تركي دائمًا التقرب من أبنائه، ولكنه يفشل ويواجه حبه لهم بإهمال، ويكتشف في الأخير أن زوجته هي التي تحرص على أن تباعد بينه وبين أبنائه؛ لغضبها من أفعاله التي تهدد صورتها وصورة أبنائها أمام المجتمع.

مصطفى شعبان شاب مكافح في "أيوب"

بدأت اليوم أولى حلقات المسلسلات التي تنافس في السباق الرمضاني الحالي، حيث عرض أولى حلقات مسلسل "أيوب" على شاشة قناة "الحياة"، ليجذب إليه عددا كبيرا من الجمهور؛ بسبب القصة المختلفة، التي يخوض بها السباق الرمضاني.

وتدور أحداث الحلقة الأولى حول شاب مكافح في أواخر الثلاثينات من عمره، يعمل في ثلاثة أماكن ليوفر مصاريف أهل بيته من دواء لوالدته وتجهيز شقيقته أيتن عامر، التي تزوجت في نهاية الحلقة الأولى، وتؤدي مصاريف زواجها إلى اضطرار أيوب لتوقيع بعض "الكمبيالات"، التي تؤدي إلى حبسه في نهاية الحلقة الأولى.

أحداث مثيرة في "كلبش2"

وشهدت الحلقة الاولى من مسلسل "كلبش2" أحداث مثيرة، مما جعلها تحصد مشاهدة كبيرة وصلت إلى مليون مشاهدة على موقع "اليوتيوب"، والعمل من تأليف باهر دوديار، وإخراج بيتر ميمى.

"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، يشارك في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.