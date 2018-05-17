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"الغموض" يحيط بمستقبل نجم الزمالك في الموسم المقبل

الخميس 17/مايو/2018 - 11:54 م
الغموض يحيط بمستقبل نجم الزمالك في الموسم المقبل
محمد الشامي
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الفجر الرياضي
 

 

تحدث محمد الشامي لاعب نادي الزمالك، مع مرتضى منصور من أجل الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

 

وكان الشامي قد انتقل للزمالك في بداية الموسم من إنبي مقابل 11 مليون جنيه، ولا توجد نية لدى مرتضى منصور للتخلي عن اللاعب، خاصةً وأنه لم يظهر بالصورة التي ينتظرها جمهور الأبيض.

 

جدير بالذكر أن محمد الشامي قد شارك على فترات خلال الموسم المنتهي، وظهر في 17 مباراة فقط، ولم يحرز سوى هدفًا واحدًا أمام المقاولون العرب.

المزيد عن: مرتضى منصور محمد الشامي رياضة الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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