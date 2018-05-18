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بعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.. مصطفى بكري لـ"ترامب": "بله واشرب ميته"

الجمعة 18/مايو/2018 - 12:00 ص
بعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.. مصطفى بكري لـترامب: بله واشرب ميته
مصطفى بكري
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك اتفاق عربي مبدئي على التحرك لمنع نقل المزيد من السفارات إلى القدس على غرار ما قامت به أمريكا مؤخرًا، معقبًا: "الموقف العربي من نقل السفارة للقدس اعتيادي، وكنا نتمنا سحب السفراء الصهاينة تنديدًا بهذا القرار". 

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس لن يغير من الواقع شيء، متابعًا: "القرار ده يبله ويشرب ميته، لا يمكن لشرفاء العالم أن يقبلوا ذلك". 

وأشار إلى ضرورة وجود موقف عربي أكثر قوة من قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، وعلى سقوط الشهداء عقب تنفيذ هذا القرار.
المزيد عن: نقل السفارة الأمريكية للقدس السفارة الأمريكي التوك شو أخبار مصر
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