بعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.. مصطفى بكري لـ"ترامب": "بله واشرب ميته"

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك اتفاق عربي مبدئي على التحرك لمنع نقل المزيد من السفارات إلى القدس على غرار ما قامت به أمريكا مؤخرًا، معقبًا: "الموقف العربي من نقل السفارة للقدس اعتيادي، وكنا نتمنا سحب السفراء الصهاينة تنديدًا بهذا القرار".





وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس لن يغير من الواقع شيء، متابعًا: "القرار ده يبله ويشرب ميته، لا يمكن لشرفاء العالم أن يقبلوا ذلك".



