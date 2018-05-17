هاشتاج مسلسل "رسايل" يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الأولى

تصدر هاشتاج "رسايل" تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد عرض الحلقة الأولى، على قناة "أون دراما وقناة ON E وقناة MBC" خلال شهر رمضان المبارك 2018، إذ تخطى البرومو الخاص بالمسلسل الـ ٢ مليون مشاهدة بعد ٤٨ ساعة من نشره.

يذكر أن مسلسل رسائل، تدور أحداثه حول قصة فتاة تنتمي إلى أسرة متوسطة، تحلم بأشياء غريبة تخص أقاربها وجيرانها، وتحقق أحلامها حتى تنقلب حياتها رأسًاَ على عقب.





المسلسل من إخراج إبراهيم فخر، وتأليف محمد عبد المالك سليمان، وتشارك في بطولة المسلسل مع كلا من، خالد سليم، مها أحمد، أحمد حاتم، راندا البحيري، هشام إسماعيل، ومن إنتاج تامر مرسي.