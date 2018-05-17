هالة فاخر: "الإخوان" بالفعل كانوا لايستحقون حكم مصر

أكدت الفنانة هالة فاخر، أنها قرأت عن الإخوان كثيرًا منذ عهد حسن البنا، ولم تكتفي بأفعالهم في الشارع.





وشددت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، على أنها شاركت في ثورة 30 يونيو، قائلة: "كل اللى بيحبوا مصر شاركوا، الإخوان لايستحقوا حكم مصر، ومصر عظيمة جدًا عليهم، وإحنا نزلنا من فرحتنا أنهم مشيوا".



