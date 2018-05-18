حبس متهم ضبط بحوزته سلاح ناري ومقاطع إرهابية في المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، تجديد حبس المتهمين "ح.ع" 33 عامًا حاصل على ليسانس حقوق، مقيم بقرية صندفا و"خ. م"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة ذخيرة سلاح آلي و300 طلقة ولاب توب به، ومقاطع فيديو تحتوي على مقاطع إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي الدولي، من بينها الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيس الأقباط بدير الأنبا صموئيل بالعدوة.



