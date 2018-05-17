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هالة فاخر تكشف حقيقة قصة حب مر عليها 20 عامًا (فيديو)

الخميس 17/مايو/2018 - 11:49 م
هالة فاخر تكشف حقيقة قصة حب مر عليها 20 عامًا (فيديو)
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رقية جمال
 
كشفت الفنانة هالة فاخر، عن حقيقة تصريحها حول قصة حب جمعتها بأحد الأشخاص منذ 20 عامًا، ولكن لازالت تحبه حتى الآن، وكان ذلك سبب فشل زيجاتها السابقة؛ خاصة أنها السبب في ضياعه منها.

وأكدت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، أن هذا التصريح حقيقي، موضحة أن سبب عدم إرتباطهم في هذا الوقت أنه خيرها بين الزواج وتركها عملها، موضحة أنها لم تعد تحبه حتى الآن، معقبة: "مفيش وقت خلاص".

وتابعت،: "أنا أيامها أبويا كان متوفي وعندي مسئوليات، وأنا طول عمري معرفش أخد فلوس من حد حتى لو زوجي، بحب أعتمد على نفسي طول الوقت".
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