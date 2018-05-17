دراما رمضان.. قنبلة "شابوهات" لنجوم الفن (صور)

من العادات المتكررة في شهر رمضان كل عام، تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالأعمال الدرامية المعروضة ضمن الموسم، باستخدام كلمة "شابوه" لبطل العمل أو بعض الممثلين المشاركين فيه، وهو ما حدث خلال الساعات الأولى من بدء القنوات الفضائية في عرض مسلسلاتها.





"شابوه" ياسر جلال وحسن وحسني

عبر متابعو مسلسل "رحيم"، عن إعجابهم بالحلقة الأولى، خاصة المشاهد التي جمعت البطل "رحيم" ياسر جلال، بوالده "الرجل العجوز" حسن حسني، وتوالت التعلقيات عبر "السوشيال ميديا"، ومنها "شابوه ياسر جلال وحسن وحسني".





"شابوه" أمير كرارة "باشا مصر"

باستخدام اللقب الجديد للفنان أمير كرارة "باشا مصر"، عبر متابعو مسلسل "كلبش 2"، عن إعجابهم بما شهدته الحلقة الأولى من أحداث مثيرة، ومنها الاكشن والمطاردات بين الشرطة وقائد تنظيم إرهابي كبير.





"شابوه" مصطفى شعبان

استعاد الفنان مصطفى شعبان، شعبيته الغائبة منذ سنوات، بتقديم دور مختلف في مسلسل "أيوب"، وعبر متابعو المسلسل عن إعجابهم بأدائه التمثيلي وإتقان تجسيد الدور، باستخدام جملة "شابوه مصطفى شعبان".





"شابوه" علي ربيع

واصل الفنان الكوميديان علي ربيع، نجاحه الجماهيري على خشبة "مسرح مصر"، واستطاع جذب الجمهور بأدائه التمثيلي وخفة ظله إلى شخصية "سعادة" التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "سك على إخواتك"، وترددت جملة "شابوه علي ربيع".





"شابوه" أكرم حسني وأحمد أمين

واستكمالاً للكوميديا التي يفضلها الجمهور في شهر رمضان، لاقى مسلسل "الوصية" من بطولة أكرم حسني وأحمد أمين، ردود فعل إيجابية بعد وقت قليل من عرض الحلقة الأولى، وعبر المشهدون عن إعجابهم بالتناغم بين البطلين، مستخدمين كلمة "شابوه".