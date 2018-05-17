أحمد السجيني: قانون المحليات سيرى النور قريبا.. والانتخابات قبل نهاية 2018

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مسألة المحليات طفت على السطح بقوة بعد المداخلات التي حدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بالأمس.





وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من قانون المحليات وهو جاهز للمناقشة خلال المرحلة المقبلة.



