هالة فاخر عن انتقاد ظهورها بـ"باروكة": "دي حاجة بيني وبين ربنا"
الخميس 17/مايو/2018 - 11:43 م
رقية جمال
عقبت الفنانة هالة فاخر، على انتقاد ظهورها بمسلسل "موجة حارة" بباروكة بدلًا من الحجاب، قائلة: "دي حاجة بيني وبين ربنا".
وأضافت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، أنا في موجة حارة كان لازم أطلع بباروكة صفرا، وعملت دا من أجل الشخصية وليس لإغراء أحد".
وتابعت،: "أنا اشتغلت بالحجاب سنين..حسيت أن في حاجة ناقصة في الشخصية، المفروض لو عاملة دور مع زوجي وأولادي مينفعش أقعد معاهم بالحجاب، وأنا من سنتين بطلع بباروكة".