هالة فاخر عن انتقاد ظهورها بـ"باروكة": "دي حاجة بيني وبين ربنا"

عقبت الفنانة هالة فاخر، على انتقاد ظهورها بمسلسل "موجة حارة" بباروكة بدلًا من الحجاب، قائلة: "دي حاجة بيني وبين ربنا".





وأضافت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، أنا في موجة حارة كان لازم أطلع بباروكة صفرا، وعملت دا من أجل الشخصية وليس لإغراء أحد".



