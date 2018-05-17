أحمد السقا لجمهوره: "موعدنا رمضان 2019"

أرجع الفنان أحمد السقا، سبب غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي إلى انشغاله بأعماله السينمائية، واستعداده لتصوير فيلمه الجديد "3 شهور" مع المخرج محمد سامي وتشارك في بطولته منى زكى وروجينا وخالد الصاوي، واعدا جمهوره بتواجده في دراما رمضان 2019 عبر عمل عقد جلسات عمله بالفعل مع المنتج صادق الصباح.



وأكد السقا أن جميع الأطراف قد اتفقت على الخطوط العريضة للعمل من حيث اسم المسلسل والمؤلف، وقد تقرر الإعلان عن التفاصيل عقب عيد الفطر المقبل، خاصة وأن العمل ضخم من حيث التكلفة الإنتاجية ومواقع التصوير.



يذكر أن المسلسل سيكون التعاون الثالث على التوالي بين السقا والمنتج صادق الصباح، بعد تعاونهما سويًا في مسلسلي «ذهاب وعودة» عام 2015، و«الحصان الأسود» العام الماضي.









