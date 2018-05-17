هالة فاخر تنهار بالبكاء على الهواء.. والسبب (فيديو)
الخميس 17/مايو/2018 - 11:37 م
رقية جمال
انهارت الفنانة هالة فاخر، من البكاء على الهواء، بعد عرض الإعلامي محمد موسى صورة لوالدها الفنان فاخر فاخر.
وعقبت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، على الصورة قائلة: "حبيبى..أجمل حاجة في حياتي، كان أحن أب في الدنيا.. وبيعملنا كل اللى احنا عايزينه".
وتابعت، باكية في تعقيبها على تساؤل للإعلامي محمد موسى، علاقتكم ببعض كانت عاملة إزاي، قائلة: "كنا أصحاب، وأب بيخاف على بنته، وفي نفس الوقت لايعطيها نصائح مباشرة، وكان كل همه نجاحها في دراستها".