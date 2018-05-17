مفاجأة.. مسلسل "رسايل" إهداء للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق (صورة)

حرص المؤلف محمد سليمان عبد المالك، الي اهداء مسلسل "رسايل" لروح الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والذي يعشقه عدد كبير من القراء، وتعتبر مفاجأة للجميع علي تتر المسلسل.





مسلسل "رسايل" بطولة "مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، راندا البحيري، أحمد سعيد عبد الغني، مها أحمد، سميرة مقرون، رزان مغربي، أحمد خليل، هشام إسماعيل، محسن منصور، دنيا المصري، سليمان عيد، جلال الزكي، حسام فارس، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد سليمان عبد الملك، إنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي".



