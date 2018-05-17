بعد تعيينها رئيس للمخابرات المركزية.. 7 معلومات عن جينا هاسبل الصندوق الأسود لـ CIA

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين جينا هاسبل رئيس للمخابرات المركزية "CIA"، بعد موافقة 10 أصوات إلى 5 أصوات من قبل لجنة الاستخبرات بالمجلس، وتتولى هاسبل المنصب مكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية الحالي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليها بأنها أشرفت على عمليات التعذيب للمشتبه بهم على أثر هجمات 11 سبتمبر 2001، إلا أنها استطاعت الحصول على الأصوات، ويرصد "الفجر" أبرز المعلومات الخاصة بـ هاسبل الصندوق الأسود لـ CIA.

أول أنثى تشغل منصب ضابط في وكالة الإستخبارات المركزية

تعد هاسبل أولى أنثى تشغل منصب ضابط في وكالة الإستخبارات المركزية لاستيلام منصب نائبة مدير وكالة الإستخبارات المركزية من قبل الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلنته وكالة المخابرات المركزية.

هاسبل: لن أسمح بنشاط غير أخلاقي

قالت جينا شيري هاسبل، ضابطة استخبارات أمريكية، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكية بإنها لن تسمح على الاطلاق بنشاط غير أخلاقي، فإنها لم تقر بإدانة برنامج الاستجواب، الذي تم استخدامه فور وقوع الهجمات، للحصول على معلومات بشأن كيفية التخطيط لها، حول ما زعم من تعذيبها من يشتبه أنهم من الارهابيين، في أعقاب هجمات 11سبتمبر 2001.

العمل السري

عرفت هاسبل بأنها نائب مدير الخدمة السرية الوطنية، والخدمة السرية الوطنية لاستخبارات الأجنبية والعمل السري.

الإيهام بالغرق

أدارت خلال عملها بالوكالة "عين القطة"، السجن السري بتايلاند، وعملت فيه عدد من التجارب لمحاولة استجواب المشتهبين بهم بالإرهاب، أبرزها تجربة "الإيهام بالغرق"، وحاولت استجاوب كل من عبد الرحيم النشيري وأبو زبيدة المشتبه بهم بالإرهاب وذلك عام 2002م، وفي عام 2005 عملت على إتلاف أشرطة فيديو حول السجن من خلال "صياغة برقية" تعمل بشكل معين للإتلاف السريع لتلك الأشرطة.

جوائز لمكافحتها الإرهاب

حصلت هاسبل على عدة جوائز أبرزها جائزة التميز في مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس الأمريكي- آنذاك- جورج دبليو بوش، وحصلت على جائزة دونوفان، وهي عبارة عن ميدالية الاستحقاق في الإستخبارات، بالإضافة إلى جائزة الرتبة الرئاسية.

تفهم روسيا جيدًا

قال عنها الكاتب الأمريكي ديفيد أجناتيوس، إنها تفهم روسيا جيدًا، وفق ما نقلته الصحف المصرية عن صحيفة "واشنطن بوست"، مؤكدًا: "أن هاسبل، وفي الوقت الذي تؤخذ فيه الولايات المتحدة بالتحقيقات التي تجرى في عملية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، هي أفضل مسئول رفيع بالاستخبارات يفهم التهديد الروسي".

33 عامًا من الخبرة

عملت هاسبل بوكالة المخابرات منذ عام عام 1985، وكانت المدة الأولى لها بتخصص الشأن الروسي لمدة 15 عامًا.