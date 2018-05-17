"تحديث الصناعة" يناقش انشاء مدينة صناعية متكاملة مع شركة صينية

عقد مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، حلقة نقاشية حول خطة شركة "CFLD" الصينية المتخصصة في مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقاري والصناعي؛ لإنشاء مدينة صناعية متكاملة.





ويأتي هذا في ضوء الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة "CFLD" الصينية المتخصصة في مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقاري والصناعي؛ لتطوير 60 كيلو متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتأتي الحلقة بهدف الاستفادة من خبرة مركز تحديث الصناعة في تطوير وتحديث القطاع الصناعي المصري.





حضر الجلسة وفد من شركة CFLD متمثلًا في "ألين ما" رئيس الشركة في مصر، و"عبد الناصر طه" الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري.





وترأس الجلسة المهندس "أحمد طه برعي" المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، الدكتور "عمرو طه" نائب المدير التنفيذي، وعدد من رؤساء القطاعات الصناعية بمركز تحديث الصناعة.





ودار النقاش حول خطة الشركة الصينية لإنشاء مدينة صناعية في ضوء التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وطبيعة الدور الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة في دعم المجتمع الصناعي في مصر، وكيفية الاستفادة من هذا الدور للوصول إلى تعاون مشترك بين شركة "CFLD" المتخصصة في بناء المدن، وبين وزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات والعمل معًا من أجل دفع الصناعة المصرية للأمام.





وأكدت ألين ما" رئيس الشركة في مصر، ضرورة وضع أطر للتعاون المشترك بين الشركة الصينية، والحكومة المصرية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة.





الجدير بالذكر أن شركة CFLD الصينية، ساهمت بالفعل في إنشاء 50 مدينة على مستوى العالم، ويتجاوز حجم أصولها الـ30 مليار دولار.





وكانت الشركة الصينية وقعت اتفاقًا إطاريًا لتطوير 60 كيلو متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 20 مليار دولار على عدة مراحل، وبدأت مفاوضات الشركة الصينية مع الحكومة المصرية في يونيو 2016، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر من هذا العام، بعد الموافقة على التخطيط وتطوير وإدارة وتسويق قطاع من المدن الجديدة.



