هالة فاخر: "سموني القطر لأني إنسانة صريحة" (فيديو)

قالت الفنانة هالة فاخر، إن سبب إطلاق لقب القطر عليها؛ لكونها إنسانة صريحة.





وأضافت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، أنها لايوجد لديها خطوط حمرا، لكنها لاتحب الأسئلة الشخصية أو الروتينية من الإعلام.



