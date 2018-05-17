هالة فاخر: "سموني القطر لأني إنسانة صريحة" (فيديو)
الخميس 17/مايو/2018 - 11:31 م
رقية جمال
قالت الفنانة هالة فاخر، إن سبب إطلاق لقب القطر عليها؛ لكونها إنسانة صريحة.
وأضافت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، أنها لايوجد لديها خطوط حمرا، لكنها لاتحب الأسئلة الشخصية أو الروتينية من الإعلام.
وتابعت، أنها ترى أن حياتها الشخصية لايجب تداولها، موضحة أنه لم يحدث أن تعرضت لشائعات إلا فيما ندر، وتكون تهدف لمضايقتها، معقبة: "أنا مبضيقيش على فكرة"، مشددة على أنها كانت مشاغبة جدًا في طفولتها.