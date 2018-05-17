هاشتاج "الهيبة العودة" يتصدر في دول الشام وتركيا.. والجمهور: "ماتهكلو للهم"

تصدر هاشتاج مسلسل " الهيبة العوده" للفنان السوري تيم حسن، الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في سوريا ولبنان والأردن وتونس وتركيا كما حصل على المركز 12 في الترند بمصر بعد عرض الحلقة الأولى منه.





وأعرب الجمهور عن سعادته الشديدة بعودة شخصية جبل شيخ الجبل، وقاموا بترديد جمله الشهيرة مثل "ماتهكلو للهم"، كما أكدوا أنها بداية قوية لتيم وفريق العمل وأن هذا الجزء سيحقق نجاحا أكثر من الجزء الأول.





مسلسل الهيبة حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الاسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وإخراج سامر البرقاوي.